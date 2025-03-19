Adana'nın Saimbeyli ilçesinde eğitime kar engeli

Saimbeyli Kaymakamlığı’nın aldığı kararla ilçede yarın etkili olacak kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle buzlanmaya karşı taşımalı eğitime bir ara verildi.

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