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        Adana'nın Saimbeyli ilçesinde eğitime kar engeli

        ADANA'nın Saimbeyli ilçesinde kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime bir gün ara verildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.03.2025 - 23:48 Güncelleme: 19.03.2025 - 23:48
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        Adana'nın Saimbeyli ilçesinde eğitime kar engeli
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        ADANA'nın Saimbeyli ilçesinde kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime bir gün ara verildi.

        Saimbeyli Kaymakamlığı’nın aldığı kararla ilçede yarın etkili olacak kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle buzlanmaya karşı taşımalı eğitime bir ara verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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