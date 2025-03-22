4 öğrencinin cep telefonunu gasbedip, para alamadıkları 2 kişiyi bıçakladılar

ADANA'da şüpheliler A.C. (15) ile İ.H.Y. (15), takip ettikleri öğrenciler B.S. (16) ve S.K.'yi (16), bıçakla tehdit edip, istedikleri parayı alamayınca bacaklarından bıçakladı. Parkta da 4 öğrencinin cep telefonlarını gasbeden şüpheliler, evlerinde yakalandı. Cep telefonlarını sattıkları öğrenilen 2 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Olay, 20 Mart'ta saat 08.00 sıralarında, Seyhan ilçesi Cemalpaşa Mahallesi Ordu Caddesi’nde meydana geldi. Kaldırımda yürüyen A.C. ile İ.H.Y., okula giden B.S. ve S.K.'yi takip etti. Bir süre sonra öğrencilerin yolunu kesen şüpheliler, bıçakla tehdit edip, para istedi. Şüpheliler, üzerlerinde para olmadığını söyleyen B.S. ile S.K.'yi bacaklarından bıçaklayıp, kaçtı. Şüphelilerin, öğrencileri takip ettiği anlar, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Daha sonra Merkez Park'a giden şüpheliler, bıçakla tehdit ettikleri 4 öğrencinin cep telefonlarını gasbedip, kaçtı.

TELEFONLARIN PARASINI BÖLÜŞMÜŞLER

Çocukların ihbarıyla harekete geçen Gasp Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Polis, Yüreğir ilçesindeki adreslerine yaptığı baskında A.C. ile İ.H.Y.'yi gözaltına aldı. Evde yapılan aramada, şüphelilerin gasbettiği telefonlar bulunamadı.

Emniyetteki sorgularında, cep telefonlarını satıp, parayı da bölüştükten sonra harcadıklarını öne süren A.C. ile İ.H.Y., adliyeye sevk edildi.