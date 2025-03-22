Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana'da bebeğinin topuk kanını aldırmayan babaya idari para cezası talebi

        ADANA'da, 4 ay önce dünyaya gelen bebeklerinin topuk kanının alınmasını reddeden Murat Ç.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.03.2025 - 15:12 Güncelleme: 22.03.2025 - 15:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adana'da bebeğinin topuk kanını aldırmayan babaya idari para cezası talebi
        ABONE OL

        ADANA'da, 4 ay önce dünyaya gelen bebeklerinin topuk kanının alınmasını reddeden Murat Ç. (40) hakkında, Sağlık Bakanlığı'nın şikayeti sonrası başlatılan soruşturma tamamlandı. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, ‘Aile hukukundan kaynaklı yükümlülüğü ihlal' suçlamasıyla yürüttüğü soruşturmada Murat Ç. hakkında takipsizlik kararı verirken, 'Genel sağlığın korunması amacıyla hukuka uygun şekilde verilen topuk kanı alınmasına ilişkin emre aykırı hareket etmek'ten Sağlık Müdürlüğü tarafından idari para ceza uygulanmasına hükmetti.

        Seyhan ilçesinde yaşayan Murat ve Seda Ç. çifti, 4 ay önce özel hastanede dünyaya gelen M.T. adlı bebeklerinden topuk kanı alınmasına izin vermedi. Hastane yönetimi, durumu Sağlık Bakanlığı'na iletti. Bakanlığın şikayeti sonrası Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, aile hakkında soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında ifadesi alınan Murat Ç., "Aşı, topuk kanı, sağlık taraması ve türevlerini içeren hiçbir tıbbi dayatma ve müdahaleyi kabul etmiyoruz. Rızamız dışında işlem yapılmasını istemiyoruz" dedi.

        İl Sağlık Müdürlüğü tarafından görevlendirilen sağlık personeli de yenidoğan bebeklerde bazı kalıtsal hastalıkların tanılanması ve tedavi edilmesi için uygulanan topuk kanı uygulaması hakkında aileyle görüşüp bilgi verdi. Taranan hastalıklarla olası etkileri yönünden bilgilendirilen aile, uygulamayı kabul etmediğini belirtti. Aile ikna olmayınca Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Aile İçi ve Kadına Yönelik Şiddet Suçları Soruşturma Bürosu tarafından Murat Ç. hakkında, 'Aile hukukundan kaynaklı yükümlülüğü ihlal' suçlamasıyla soruşturma sürdürüldü.

        YAPTIRIM UYGULANMALI

        Soruşturmasını tamamlayan savcılık, Murat Ç. hakkında 'Aile hukukundan kaynaklı yükümlülüğü ihlal' suçlamasından, 'Şüphelinin mağdura yönelik olarak aile hukukundan doğan bakım, eğitim veya destek olma yükümlülüğünü yerine getirmediklerine ilişkin kanundaki suç tipine uygun bir iddiada bulunmadığını' vurgulayarak takipsizlik kararı verdi.

        Savcılık, yetkili makamlar tarafından genel sağlığın korunması amacıyla hukuka uygun şekilde verilen topuk kanı alınmasına ilişkin emre aykırı hareket etmeleri nedeniyle Kabahatler Kanunu'nun 32'nci maddesi gereği, şüpheliye idari para cezası verilmesi için dosyanın İl Sağlık Müdürlüğü’ne gönderilmesine de karar verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ekrem İmamoğlu'nun terörden ifadesi alındı
        Ekrem İmamoğlu'nun terörden ifadesi alındı
        Şüphelilerin banka kasalarına inceleme
        Şüphelilerin banka kasalarına inceleme
        Murat Ongun'un ifadesi ortaya çıktı
        Murat Ongun'un ifadesi ortaya çıktı
        3 günde 26 milyar dolar sattı
        3 günde 26 milyar dolar sattı
        Ali Nuhoğlu’nun ifadesi
        Ali Nuhoğlu’nun ifadesi
        Sosyal medya paylaşımından 94, gösterilerde 343 gözaltı
        Sosyal medya paylaşımından 94, gösterilerde 343 gözaltı
        Osman Sınav'a veda günü
        Osman Sınav'a veda günü
        Buse araçtan fırladı! Kahreden kaza kamerada!
        Buse araçtan fırladı! Kahreden kaza kamerada!
        2. ve 3. Lig'de günün CANLI maçları
        2. ve 3. Lig'de günün CANLI maçları
        Eczacılarla ilgili yeni karar!
        Eczacılarla ilgili yeni karar!
        Zaniolo bekleyişi!
        Zaniolo bekleyişi!
        A Milli Takımımız, A Ligi için Macaristan karşısında
        A Milli Takımımız, A Ligi için Macaristan karşısında
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Katil kiracının ölüm listesi!
        Katil kiracının ölüm listesi!
        En iyi 5 canavar filmi
        En iyi 5 canavar filmi
        Enerji içecekleri kalbi tehdit ediyor
        Enerji içecekleri kalbi tehdit ediyor
        Emekli işçinin tazminatı
        Emekli işçinin tazminatı
        Jake Gyllenhaal’un en iyi 10 filmi!
        Jake Gyllenhaal’un en iyi 10 filmi!
        90’ların 'süpermodel' saç modeli geri döndü
        90’ların 'süpermodel' saç modeli geri döndü
        Kim bu yakınlık koordinatörü?
        Kim bu yakınlık koordinatörü?

        Benzer Haberler

        Feke'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 105. yıl dönümü kutlandı
        Feke'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 105. yıl dönümü kutlandı
        4 öğrencinin cep telefonunu gasbedip, para alamadıkları 2 kişiyi bıçakladıl...
        4 öğrencinin cep telefonunu gasbedip, para alamadıkları 2 kişiyi bıçakladıl...
        Adana'da tarihi eser kaçakçılığıyla ilgili 1 zanlı yakalandı
        Adana'da tarihi eser kaçakçılığıyla ilgili 1 zanlı yakalandı
        Adana'da 2 öğrenciyi bıçaklayıp 4 öğrenciyi gasbeden 2 zanlı yakalandı
        Adana'da 2 öğrenciyi bıçaklayıp 4 öğrenciyi gasbeden 2 zanlı yakalandı
        Türk Kızılay, Adana'da üniversite öğrencilerine iftar verdi
        Türk Kızılay, Adana'da üniversite öğrencilerine iftar verdi
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yerebakan, Adana'da sağlık çalışanlarıyla...
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yerebakan, Adana'da sağlık çalışanlarıyla...