Adanaspor - Kocaelispor: 1-4

STAT: Yeni Adana

HAKEMLER: Burak Pakkan, Mehmet Şengül, Kürşathan Akın

ADANASPOR: Korcan Çelikay, Süleyman Koç ( Dk. 85 Orkan Çınar), Fatih Kurucuk, Isaac Opoku Donkor, Oğuzhan Matur ( Dk. 68 Yasin Midiliç), Loret Sadiku ( Dk. 46 Cem Güzelbay), Elias Durmaz, Daniel Joao Santos Candeias, Andrei Virgil Ivan ( Dk. 68 Feyzi Yıldırım ), Amadou Ciss, Sokol Çikalleshi ( Dk. 73 Metehan Altunbaş)

KOCAELİSPOR: Gökhan Değirmenci, Ahmet Oğuz, Aaron Appindangoye, Caner Osmanpaşa, Muharrem Cihan, Pedro Filipe Barbosa Moreira ( Dk. 90+3 Tarkan Serbest), Rigoberto Manuel Rivas Vindel ( Dk. 90+3 Yusuf Cihat Çelik), Josip Vukovic ( Dk. 84 Mesut Can Tunalı), Samet Yalçın, Ryan Isaac Mendes da Graça ( 90+3 Barış Alıcı), Marcos Vinicius Amaral Alves ( Dk. 30 Oğulcan Çağlayan)

SARI KARTLAR: Oğuzhan Matur, Korcan Çelikay (Adanaspor), Ryan Isaac Mendes da Graça, Muharrem Cihan (Kocaelispor)

GOLLER: Dk. 49 (P) Daniel Joao Santos Candeias (Adanaspor), Dk. 5 Marcos Vinicius Amaral Alves, Dk. 35 Oğulcan Çağlayan, Dk. 44 Rigoberto Manuel Rivas Vindel, Dk 90+2 Ryan Isaac Mendes da Graça (Kocaelispor)

1'inci Lig'in 33'üncü haftasında Adanaspor, evinde karşılaştığı Kocaelispor’a 4-1 yenildi.

5'inci dakikada taç çizgisinde topla buluşan Ryan Isaac Mendes da Graça'ın ceza sahasına açtığı ortaya yükselen Marcos Vinicius Amaral Alves’in kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0

49'uncu dakikada penaltıyı kullanmak için topun başına geçen Daniel Joao Santos Candeias vuruşunda meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 3-1

44'üncü dakikada Ryan Isaac Mendes da Graça kafa vuruşuyla bektirdiği topla buluşan Rigoberto Manuel Rivas Vindel, hızla girdiği ceza sahası içerisinde şutunu çekerek topu ağlarla buluşturdu. 3-0

42'nci dakikada atılan ara pasta Andrei Virgil Ivan kaleci ile karşı karşıya kaldı. Kaleci Gökhan Değirmenci zamanında çıkıp ayağıyla müdahale ederek topu uzaklaştırdı.

70'inci dakikada ceza sahası içinde kaleciyle karşı karşıya kalan Josip Vukovic, ayak içiyle çektiği şutu kaleci Korcan kurtardı.

87'nci dakikada Ryan Isaac Mendes da Graça ceza sahası içinde Fathin’in müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem penaltı noktasını gösterdi.

90'ıncı dakikada Ryan Isaac Mendes da Graça penaltı vuruşunda kaleci Korcan topu kurtardı. Ancak kaleci Korcan çizginin önünde olduğu gerekçesiyle penaltı tekrar edilmesine karar verildi.

90+2'nci dakikada tekrar edilen penaltı vuruşunda yeniden topun başına geçen Ryan Isaac Mendes da Graça şutunu çekti. Kaleci Korcan yine penaltıyı kurtardı. Kalecide gelen topu Ryan Isaac Mendes da Graça şutunu çekerek ağlarla buluşturdu 4-1