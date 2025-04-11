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        Otobüsteki yolcunun termosundan yarım kilo bonzai ham maddesi çıktı

        ADANA'da durdurulan otobüsteki yolculardan Metin Y.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.04.2025 - 10:32 Güncelleme: 11.04.2025 - 10:35
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        Otobüsteki yolcunun termosundan yarım kilo bonzai ham maddesi çıktı
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        ADANA’da durdurulan otobüsteki yolculardan Metin Y.’nin (35) çantasındaki çelik termosta 500 gram bonzai ham maddesi ele geçirdi. Sorgusunda, “Kendi kullanacağım kadar üretim yapacaktım" diyen Metin Y., tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde taşındığı belirlenen şehirlerarası yolcu otobüsünü Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu’nda takibe aldı. Ekipler, yol kenarında durdurulan otobüste arama yaptı. Yolculardan Metin Y.’nin, yanında taşıdığı bez çantadaki çelik termosa gizlenmiş 500 gram bonzai ham maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan Metin Y., emniyetteki sorgusunda, "Uyuşturucu satışı yapmıyorum. Kendi kullanacağım kadar üretim yapacaktım" dedi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Metin Y., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

        Öte yandan, ele geçirilen ham madde ile 50 kilogram bonzai üretilebildiği belirtildi.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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