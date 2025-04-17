Taşlı sopalı 'aracıma çarptın' kavgası; 1 ölü, 2 yaralı

ADANA'da akaryakıt istasyonunda otomobilin hafif ticari araca çarptığı hasarlı kaza sonrası çıkan taşlı sopalı kavgada Sezgin Sürer (43) yaşamını yitirdi, yeğeni ve kardeşi ise yaralandı. Olay güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 3 Mart'ta saat 16.00 sıralarında Seyhan ilçesi Onur Mahallesi'ndeki bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Otomobilini yıkamak için istasyona giren Hidayet Sürer (20), Ömer Piral'ın (44) park halindeki hafif ticari aracına çarptı. Bu duruma Piral, Sürer'i tekme ve yumrukla darbetti. Panikleyen Sürer, telefonla aradığı babası Serkant (51) ile amcası Sezgin Sürer'i; Piral de yeğenleri Mehmet Engin (29) ve Emre H.'yi (27) olay yerine çağırdı. Taraflar istasyonda karşı karşıya gelince taşlı ve sopalı kavga çıktı. Piral ile yeğenleri, Sürer ailesini sopalarla darbedip, kaçtı. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

YAŞAM SAVAŞINI KAYBETTİ

Çevredekilerin ihbarıyla akaryakıt istasyonuna çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan Hidayet, Serkant ve Sezgin Sürer ambulanslarla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Yaralılardan Sezgin Sürer, 28 Mart’ta hayatını kaybetti. Hidayet ile babası Serkant Sürer ise tedavilerinin ardından taburcu edildi. Sezgin Sürer Kabasakal Mezarlığı'nda toprağa verilirken, olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.