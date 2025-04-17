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        Taşlı sopalı 'aracıma çarptın' kavgası; 1 ölü, 2 yaralı

        ADANA'da akaryakıt istasyonunda otomobilin hafif ticari araca çarptığı hasarlı kaza sonrası çıkan taşlı sopalı kavgada Sezgin Sürer (43) yaşamını yitirdi, yeğeni ve kardeşi ise yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.04.2025 - 11:13 Güncelleme: 17.04.2025 - 11:15
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        Taşlı sopalı 'aracıma çarptın' kavgası; 1 ölü, 2 yaralı
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        ADANA'da akaryakıt istasyonunda otomobilin hafif ticari araca çarptığı hasarlı kaza sonrası çıkan taşlı sopalı kavgada Sezgin Sürer (43) yaşamını yitirdi, yeğeni ve kardeşi ise yaralandı. Olay güvenlik kamerasına yansıdı.

        Olay, 3 Mart'ta saat 16.00 sıralarında Seyhan ilçesi Onur Mahallesi'ndeki bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Otomobilini yıkamak için istasyona giren Hidayet Sürer (20), Ömer Piral'ın (44) park halindeki hafif ticari aracına çarptı. Bu duruma Piral, Sürer'i tekme ve yumrukla darbetti. Panikleyen Sürer, telefonla aradığı babası Serkant (51) ile amcası Sezgin Sürer'i; Piral de yeğenleri Mehmet Engin (29) ve Emre H.'yi (27) olay yerine çağırdı. Taraflar istasyonda karşı karşıya gelince taşlı ve sopalı kavga çıktı. Piral ile yeğenleri, Sürer ailesini sopalarla darbedip, kaçtı. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

        YAŞAM SAVAŞINI KAYBETTİ

        Çevredekilerin ihbarıyla akaryakıt istasyonuna çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan Hidayet, Serkant ve Sezgin Sürer ambulanslarla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Yaralılardan Sezgin Sürer, 28 Mart’ta hayatını kaybetti. Hidayet ile babası Serkant Sürer ise tedavilerinin ardından taburcu edildi. Sezgin Sürer Kabasakal Mezarlığı'nda toprağa verilirken, olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

        2 TUTUKLAMA

        Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheliler Ömer Piral ile yeğenleri Mehmet Engin ve Emre H.'yi adreslerine yapılan baskınlarla gözaltına aldı. Emniyete götürülen şüpheliler, sopayla vuranın kendileri olmadığını öne sürüp, birbirlerini suçladı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ömer Piral ile Mehmet Engin çıkarıldığı mahkemede tutuklandı, Emre H. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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