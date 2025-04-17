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        Kayıp Cumali'nin cansız bedenine ulaşıldı (2)

        CESEDİBULUNDUAdana'nın Karataş ilçesinde oyun oynarken kaybolan Cumali Timi'nin, yaşadıkları çadırın yakındaki sulama kanalında su altı polisleri tarafından cesedi bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.04.2025 - 12:25 Güncelleme: 17.04.2025 - 12:30
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        Kayıp Cumali'nin cansız bedenine ulaşıldı (2)
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        CESEDİBULUNDU

        Adana'nın Karataş ilçesinde oyun oynarken kaybolan Cumali Timi'nin, yaşadıkları çadırın yakındaki sulama kanalında su altı polisleri tarafından cesedi bulundu. Timi'nin cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı.

        Soruşturma sürüyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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