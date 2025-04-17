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        Maaşlarını alamayan çalışanlar, iş yerini yağmaladı (2)

        ÇALIŞANLARAYURT DIŞINA ÇIKMAK ZORUNDA KALDIM, BORÇALRIMI ÖDEYECEĞİM MESAJIAdana'da müşterilerini dolandırdığı, çalışanlarına 5 aydır maaş ödemediği ve yurt dışına kaçtığı iddia edilen güzellik merkezi sahibi S.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.04.2025 - 15:47 Güncelleme: 17.04.2025 - 15:47
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        Maaşlarını alamayan çalışanlar, iş yerini yağmaladı (2)
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        ÇALIŞANLARAYURT DIŞINA ÇIKMAK ZORUNDA KALDIM, BORÇALRIMI ÖDEYECEĞİM MESAJI

        Adana'da müşterilerini dolandırdığı, çalışanlarına 5 aydır maaş ödemediği ve yurt dışına kaçtığı iddia edilen güzellik merkezi sahibi S.Ç.'nin, çalışanların olduğu gruba mesaj gönderdiği ortaya çıktı. S.Ç., mesajında şu ifadelere yer aldı:

        "Bugün sizlere yazarken kelimeler boğazımda düğümleniyor. Belki de bu cümleler, hayatım boyunca yazmak zorunda kaldığım en ağır satırlar. Çünkü ne anlatacağım bir başarı hikayesi ne de vereceğim bir müjde var. Sadece kalbim, vicdanım ve size olan sorumluluğumla baş başayım. Biliyorum, son iki aydır hepinizin omzuna fazladan yükler bindirdim. Geciken maaşlar, belirsizlikler, cevapsız kalan sorular. Ama bilin ki ne bir günü rahat uyudum ne de sizlerin emeğini göz ardı ettim. Sadece nefes almak, toparlanmak, borçlarımı ödemek ve size mahcup olmamak için mücadele ettim. Her yolu denedim. Kredi istedim, destek aradım, kendi adıma kapı kapı dolaştım ama çare bulamayınca, bir anne gibi gördüğüm bu markayı, en azından geride temiz bırakmak için son çare olarak yurt dışına çıkmak zorunda kaldım. Planım, buradaki cihazları ve malları satarak önce sizlerin maaşlarını, sonra tedarikçi borçlarını ödemekti. Kaçmak ya da unutturmak değildi niyetim. Sadece yüzümün daha az eğildiği bir çözüm bulmaktı. Ama dün öğrendim ki, en güvendiğim insanlar, yıllardır omuz omuza çalıştıklarım, gece gündüz birlikte emek verdiğim kadrom, arkamdan iş yerimi yağmalamış. Bu yaşadığım sadece bir maddi iflas değil. Bu, kalbimde telafisi olmayan bir kırılma. Ben kimseyi yarı yolda bırakmadım. Bunu en iyi siz bilirsiniz. Bir insanın, bir kadının, bir iş verenin en çaresiz yerindeyim. Tek isteğim, kırgınsanız anlayışla karşılarım ama ne olur bu hikayeye ihaneti değil, gerçeği ekleyin. Ben hala sizin maaşınızı ödemek için mücadele eden bir S.'yim. Eğer gücüm yeterse. Bu borcu hem rakamla hem vicdanımla ödemek için var gücümle savaşacağım. Kalbim sizde kaldı."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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