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        Evinde ve aracında uyuşturucu bulunan şüpheli tutuklandı

        ADANA'dadurdurulan hafif ticari araçta 1 kilo 52 gram metamfetamin, Derviş K.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.04.2025 - 10:15 Güncelleme: 18.04.2025 - 10:20
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        Evinde ve aracında uyuşturucu bulunan şüpheli tutuklandı
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        ADANA'dadurdurulan hafif ticari araçta 1 kilo 52 gram metamfetamin, Derviş K.'nin (40) evinde de 16,43 gram bonzai ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, hafif ticari araçta yüklü miktarda uyuşturucu madde taşındığı bilgisi sonra harekete geçti. Ekipler, takibe aldığı Derviş K.'nin aracını, Seyhan ilçesi Yenibaraj Mahallesi'nde durdurdu. Araçta narkotik dedektör köpek ile arama yapan ekipler, arka koltuktaki torbanın içerisinde 1 kilo 52 gram metamfetamin ele geçirdi. Derviş K. ile yanındaki Gaffar T. (41) ve Gökhan K. (30) gözaltına alındı. Ayrıca ekipler, Derviş K.'nin evinde de 16,43 gram bonzai ile 2 ruhsatsız pompalı tüfek buldu.

        2 ŞÜPHELİ SERBEST

        Emniyete götürülen şüpheliler, sorgularında, ele geçirilen uyuşturucunun satışını yapmadıklarını, kendilerini kullandığını öne sürdü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Derviş K. mahkemede tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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