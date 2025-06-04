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        Firari hükümlü tavan arasında saklanırken yakalandı

        ADANA'da narkotik polisi, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 10 firari hükümlüyü yakaladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.06.2025 - 11:10 Güncelleme: 04.06.2025 - 11:15
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        Firari hükümlü tavan arasında saklanırken yakalandı
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        ADANA’da narkotik polisi, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 10 firari hükümlüyü yakaladı. Hükümlülerden S.G. (29), banyonun tavan arasında saklanırken yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ‘uyuşturucu madde ticareti’ ve ‘uyuşturucu madde kullanma’ suçlarından haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 10 firari hükümlünün yakalanması için çalışma başlattı. Adresleri belirlenen hükümlülerin saklandıkları evlere eş zamanlı operasyon düzenledi. Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi’ndeki baskın yapılan S.G., banyonun tavan arasında saklanırken yakalandı. Diğer 9 hükümlü de adreslerinde gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan firari hükümlüler önce adliyeye, ardından da cezaevine götürüldü.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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