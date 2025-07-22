12 gündür haber alınamayan Eda aranıyor
ADANA'da 12 gün önce evden çıktıktan sonra geri dönmeyen Eda Kacur'dan (16) haber alamayan yakınları, kızlarının hayatından endişe ediyor.
ADANA’da 12 gün önce evden çıktıktan sonra geri dönmeyen Eda Kacur’dan (16) haber alamayan yakınları, kızlarının hayatından endişe ediyor. Alenin kayıp başvurusu üzerine polis, Kacur’u bulmak için çalışma başlattı.
Merkez Yüreğir ilçesi Levent Mahallesi’nde yaşayan Eda Kacur, 9 Temmuz sabahı, evlerinden çıktıktan sonra bir daha dönmedi. Anne Fındık (55) ile baba Süleyman Kacur (58), kızlarını cep telefonuyla arayıp, mesaj gönderdi. Eda Kacur ise kısa cevaplar verip, geleceğini söyledi. Aile, daha sonra Kacur ile irtibat kuramadı. Kaybolduğu günden bu yana kızlarının eve dönmesini bekleyen aile, polise giderek kayıp başvurusunda bulundu. Polis, Eda’yı bulmak için çalışma başlattı.
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