Adana'da iş yerinde silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti

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ADANA (AA) - Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, iş yerinde uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralanan kişi kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Kayalıbağ Mahallesi'nde kıraathane işleten Ergün Opcin'e, iş yerinde bulunduğu sırada bir kişi dışarıdan tabancayla ateş açıp kaçtı.

Ağır yaralanan Opcin, kaldırıldığı özel hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Opcin'in cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri, iki kişi olduklarını ve motosikletle kaçtıklarını belirledikleri zanlıları yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

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