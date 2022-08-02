GÜNCELLEME - Adana'da otoyolda yarışan otomobil yol kenarındaki seyirciye çarptı

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ADANA (AA) - Adana'da otoyolda yarışan otomobillerden biri, emniyet şeridindeki seyirciyi ağır yaraladı, sürücü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda 30 Temmuz'da, bir arkadaş grubu araçlarla yarış yaptı, bazı vatandaşlar da yol kenarında tezahüratta bulundu.

Yarışı kazanan plakasız otomobilin sürücüsü E.Y. (35), bitiş çizgisini geçtikten sonra direksiyon hakimiyetini kaybederek emniyet şeridindeki seyircilerden Sedat Leventöz'e (25) çarptı.

Kazanın ardından sürücü E.Y. olay yerinden kaçtı.

Bacağı kopan ve ağır yaralanan Leventöz, 112 Acil Servis ekibince Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, zanlıyı saklandığı merkez Sarıçam ilçesindeki bir oto yıkamacıda gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, ev hapsi şeklindeki adli kontrol tedbiriyle salıverildi.

Sürücü ve araç sahibine 9 bin 712 lira idari para cezası uygulandığı, ayrıca otomobilin trafikten men edildiği öğrenildi.

Öte yandan kaza anı bölgedeki bir kişi tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

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