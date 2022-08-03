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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Adana'da 60 litre sahte içki ele geçirildi

AA

Adana'da 60 litre sahte içki ele geçirildi

ADANA (AA) - Adana'da 60 litre sahte içki ve 18 gram esrar ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İmamoğlu ilçesi Aliler Mahallesi'nde gerçekleştirdiği uygulamada durumu şüpheli bir aracı durdurdu. Araçta, şişeler içerisinde 60 litre sahte içki ele geçirildi.

Adana-Kozan seferini yapan minibüste de araçta yolcu olarak bulunan bir kişinin üzerinde 18 gram esrar bulundu. Çalışmalar kapsamında 2 şüpheli gözaltını alındı.

Zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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