Adana'da 30 düzensiz göçmen yakalandı

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ADANA (AA) - Adana'da otoyolda durdurulan bir panelvanda 30 düzensiz göçmen yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Ceyhan ilçesi yakınında gerçekleştirdiği denetimde şüphe üzerine bir panelvanı durdurdu.



Ekipler, araçta yaptıkları incelemede 30 düzensiz göçmenle karşılaştı.



Yakalanan göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi, bir kişi gözaltına alındı.

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