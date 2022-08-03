Adana'da evinde 1 kilo 200 gram esrar bulunan kişiye gözaltı

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ADANA (AA) - Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde 1 kilo 200 gram esrar ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu bulunduğunu belirlediği Geçitli Mahallesi'ndeki bir ikamete operasyon düzenledi.

Adreste 1 kilo 200 gram esrar ele geçirildi.

Ekipler, evdeki zanlı S.B'yi gözaltına aldı.

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