Adanaspor, Thomas Bruns ile yollarını ayırdı

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ADANA (AA) - Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Adanaspor, orta saha oyuncusu Thomas Bruns ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Turuncu-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 30 yaşındaki Hollandalı orta saha oyuncusu ile yolları ayırma kararı alındığı belirtildi.

Açıklamada, geçen sezon 30 lig maçında forma giyen tecrübeli oyuncaya verdikleri emekler için teşekkür edilerek, bundan sonraki kariyerinde başarılar dilendi.

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