Adana'da ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu kişi aranıyor

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ADANA (AA) - Adana'da ailesinin yaklaşık bir ay önce kayıp başvurusunda bulunduğu kişi aranıyor.

Merkez Seyhan ilçesi Sarıhamzalı Mahallesi'nde ikamet eden Ömer Akdağ (34), 2 Temmuz'da evinden ayrıldıktan sonra dönmedi.

Akdağ'a ulaşamayan ailesi durumu polise bildirdi.

Polis ekipleri, kayıp kişiyi bulmak için araştırmalarını sürdürüyor.



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