Adanaspor, Metehan Altunbaş'ı transfer etti

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ADANA (AA) - Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Adanaspor, LASK Linz'den Metehan Altunbaş'ı renklerine bağladı.

Turuncu-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, son olarak LASK Linz forması giyen 19 yaşındaki forvet oyuncusu Metehan Altunbaş ile 2+1 yıllık anlaşmaya varıldığı bildirildi.



Eskişehirspor altyapısından yetişen genç oyuncu, 2021'de LASK Linz'e transfer olmuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.