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Karaisalı Belediye Başkanı'ndan Kızıldağ Karakucak Güreşleri'ndeki şaibe iddialarına ilişkin açıklama:

AA

Adana'nın Karaisalı Belediye Başkanı Saadettin Aslan, Kızıldağ Yaylası Karakucak Güreşleri'ndeki şaibe iddialarına ilişkin, "Başpehlivanlık final müsabakasında yaşanan olaylar nedeniyle tarafımızca şaibeli bir durum kanaati hasıl olduğundan dolayı halen kasamızda mevcut bulunan altın kemerin verilmesi bir süre askıya alınmıştır." açıklamasında bulundu.

Karaisalı Belediye Başkanı'ndan Kızıldağ Karakucak Güreşleri'ndeki şaibe iddialarına ilişkin açıklama:

ADANA (AA) - Adana'nın Karaisalı Belediye Başkanı Saadettin Aslan, Kızıldağ Yaylası Karakucak Güreşleri'ndeki şaibe iddialarına ilişkin, "Başpehlivanlık final müsabakasında yaşanan olaylar nedeniyle tarafımızca şaibeli bir durum kanaati hasıl olduğundan dolayı halen kasamızda mevcut bulunan altın kemerin verilmesi bir süre askıya alınmıştır." açıklamasında bulundu.

Aslan, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, 2019 yılında Karaisalı Belediyesi ve paydaş belediyelerce organize edilen güreşlerden sonra kendilerine ulaşan şaibe duyumlarının değerlendirildiğini, salgın nedeniyle 2020'de gerçekleştirilemeyen, 2021'de yapılan güreşlerin mercek altına alındığını bildirdi.

Aslan, paylaşımında şunları kaydetti:

"Güreş üstatlarının görüşleri değerlendirilerek diğer güreşçilerin şaibe söylentileri ciddiye alınmış ve başpehlivanlık final müsabakasında yaşanan olaylar nedeniyle tarafımızca şaibeli bir durum kanaati hasıl olduğundan dolayı halen kasamızda mevcut bulunan altın kemerin verilmesi bir süre askıya alınmıştır ancak bu süreçte güreşçi aklınca kendisini garantiye almak adına yargıya müracaat etmiştir. Sonuç olarak konu bir süredir yargıdadır. Yüce mahkemenin vereceği kararı uygulamak en doğrusu olacaktır ancak açık ve net ifade etmek isteriz ki her kim ne tür algı yaratmaya çalışırsa çalışsın, hangi karanlık zihniyetini üzerimizde test etmeye kalkarsa kalksın, kim üç kuruşluk menfaat için haysiyet cellatlığı yaparsa yapsın, bizim için Adanalının parası kutsaldır ve hiçbir şaibeye göz göre göre peşkeş çekilmeyecektir."

Kasada muhafaza edilen altın kemerin verilmesinin süren dava nedeniyle hukuken mümkün olmadığı belirtilen paylaşımda, "Mevcut dosya henüz bilirkişi incelemesinden dahi dönmeden yerel ve ulusal basında altın kemerin kaybolduğu şeklinde çıkan haberler, hukuki dayanaktan yoksun, mesnetsiz açıklamalardır. Gerçekle bağdaşmayan bu haberi çıkaran ilgili kişi ve kuruluşlarla alakalı yasal yollara başvuracağımızın bilinmesini isteriz." denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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