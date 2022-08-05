İlik nakliyle yaşama tutunan Elif, donörünün hayatını kaybettiğini mektupla öğrendi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İlik nakliyle yaşama tutunan Elif, donörünün hayatını kaybettiğini mektupla öğrendi

AA

Adana'da lösemiyi ilik nakliyle yenen 8 yaşındaki Elif Ayça Arık, sağlığına kavuşmasını sağlayan donörünün trafik kazasında hayatını kaybettiğini, kendisiyle tanışmak için yazdığı mektuba gelen cevapla öğrendi.

İlik nakliyle yaşama tutunan Elif, donörünün hayatını kaybettiğini mektupla öğrendi

ADANA (AA) - Adana'da lösemiyi ilik nakliyle yenen 8 yaşındaki Elif Ayça Arık, sağlığına kavuşmasını sağlayan donörünün trafik kazasında hayatını kaybettiğini, kendisiyle tanışmak için yazdığı mektuba gelen cevapla öğrendi.

İki yıl önce gittiği hastanede lösemi teşhisi konulan Elif Ayça Arık, özel bir hastanede tedaviye alındı.

Elif, tedavi sürecinde hiç tanımadığı yüzde 100 uyumlu donöründen 6 Kasım 2020'de yapılan nakille sağlığına kavuştu.

İyileşmesinin ardından hayata tutunmasını sağlayan donörüyle tanışmak isteyen Elif, üzerinde "Teşekkür ederim süper kahramanım" yazısı bulunan bir resim yaptı ve mektup yazarak Türkiye Kök Hücre Koordinasyon Merkezi vasıtasıyla bağışçısına ulaşmak istedi.

İlk yazdığı mektuba cevap alamayan Elif, ikinci bir mektup daha gönderdi.

Donörüyle tanışacağı günün hayalini kuran Elif, bağışçısının ağabeyinden gelen mektupla büyük üzüntü yaşadı.

Elif'e, donörünün ağabeyi tarafından "süper kahramanı"nın 29 Haziran 2021'de kazada hayatını kaybettiğini yazan bir mektup gönderildi.

Anne Betül Demirbaş da kızının yeniden sağlığına kavuşmasını sağlayan "süper kahramanının melek olduğunu" ifade etti.

Kızıyla donörlerinin mezarına gidip dua okumak istediklerini aktaran anne Demirbaş, bağışçılarının ailesine ulaşmayı ve acılarını paylaşmayı arzuladıklarını kaydetti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

TÜRKONFED, yeşil dönüşümü 2030'a kadar tamamlamak istiyor
YEREL HABERLER TÜRKONFED, yeşil dönüşümü 2030'a kadar tamamlamak ...
1 milyon liralık altın kemerde 'şaibe' iddiası
YEREL HABERLER 1 milyon liralık altın kemerde 'şaibe' iddiası
Adanaspor Teknik Direktörü Mustafa Kaplan'ın transfer beklentisi:
YEREL HABERLER Adanaspor Teknik Direktörü Mustafa Kaplan'ın transfer ...
Hastanede bebek kaçırılmasına karşı 'çip'li takip
YEREL HABERLER Hastanede bebek kaçırılmasına karşı 'çip'li takip
Adana'da kargoya verilmiş kolilerde 48 kilo 500 gram esrar ele geçirildi
YEREL HABERLER Adana'da kargoya verilmiş kolilerde 48 kilo 500 gram ...
Adına kargoladığı kolilerden 48,5 kilo esrar çıktı, operasyonla yakalandı
YEREL HABERLER Adına kargoladığı kolilerden 48,5 kilo esrar çıktı, ...
Karaisalı Belediye Başkanı'ndan Kızıldağ Karakucak Güreşleri'ndeki şaibe iddialarına ilişkin açıklama:
YEREL HABERLER Karaisalı Belediye Başkanı'ndan Kızıldağ Karakucak ...
Adana'da kazada yaralanan motosikletli kurye hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Adana'da kazada yaralanan motosikletli kurye hayatını ...
Adana'da devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı
YEREL HABERLER Adana'da devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı
Otoyolda yarışan otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan gencin tedavisi sürüyor
YEREL HABERLER Otoyolda yarışan otomobilin çarpması sonucu ağır ...
Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nde onur ödüllerinin sahipleri belirlendi
YEREL HABERLER Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nde onur ...
Adana'da işten çıkarılan şehit eşi, Yüreğir Belediyesince istihdam edilecek
YEREL HABERLER Adana'da işten çıkarılan şehit eşi, Yüreğir ...
Adanaspor, Metehan Altunbaş'ı transfer etti
YEREL HABERLER Adanaspor, Metehan Altunbaş'ı transfer etti
Adana Ticaret Borsası
YEREL HABERLER Adana Ticaret Borsası
Adana'da ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu kişi aranıyor
YEREL HABERLER Adana'da ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu kişi ...
Adana'da 6 Roman çiftin resmi nikahı yapıldı
YEREL HABERLER Adana'da 6 Roman çiftin resmi nikahı yapıldı
Adana'da trafikte tehlikeli yolculuklar kameraya yansıdı
YEREL HABERLER Adana'da trafikte tehlikeli yolculuklar kameraya ...
Tehlikenin sınırlarını zorladılar; o anlar kamerada
YEREL HABERLER Tehlikenin sınırlarını zorladılar; o anlar kamerada
Adana'da uyuşturucu baskını; bahçede yetiştirilen Hint kenevirleri ele geçirildi
YEREL HABERLER Adana'da uyuşturucu baskını; bahçede ...
Adana'da "gündüz" düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 16 zanlı yakalandı
YEREL HABERLER Adana'da "gündüz" düzenlenen uyuşturucu operasyonunda ...
Eski eşinden darp ve tehdit iddiasıyla şikayetçi oldu
YEREL HABERLER Eski eşinden darp ve tehdit iddiasıyla şikayetçi oldu
Adanaspor, Cem Özdemir ile yollarını ayırdı
YEREL HABERLER Adanaspor, Cem Özdemir ile yollarını ayırdı
TÜRKONFED Başkanı Sönmez, yeni dönemdeki hedeflerini anlattı:
YEREL HABERLER TÜRKONFED Başkanı Sönmez, yeni dönemdeki hedeflerini ...
Adana Ticaret Borsası
YEREL HABERLER Adana Ticaret Borsası

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.