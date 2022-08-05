Pozantı Kongresi'nin 102. yıl dönümü kutlandı

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ADANA (AA) - Mustafa Kemal Atatürk'ün 5 Ağustos 1920'de Pozantı ilçesine gelişi ve Pozantı Kongresi'nin 102'nci yıl dönümü çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Pozantı Kaymakamı Hüseyin Aydın ve Pozantı Belediye Başkanı Mustafa Çay, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.



Ardından Atatürk'ü Pozantı'ya getiren temsili trenin karşılanması yapıldı.

Kaymakam Aydın, burada yaptığı konuşmada, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Pozantı'ya gelişinin 102. yıl dönümünü kutlamanın gururunu ve onurunu yaşadıklarını belirtti.



Pozantı Kongresi'nin milli heyecanı artırdığını ve bağımsızlık yolunda bir ulus olarak kenetlenmenin de mihenk taşı olduğunu aktaran Aydın, şöyle devam etti:



"Kurtuluş Savaşı'nın en buhranlı günlerinde yapılan Pozantı Kongresi, Adana'nın ve ülkemizin düşman işgalinden kurtuluşunda kilit rol oynamıştır. Cumhuriyetimizin temellerinin atıldığı Pozantı Kongresi'nin 102. yıl dönümünde, Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk ile kurtuluş mücadelemizin tüm kahramanlarını saygı ve rahmetle anıyorum."



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