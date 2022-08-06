Adana Demirspor, Berk Yıldız'ı transfer etti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Adana Demirspor, Berk Yıldız'ı transfer etti

AA

Adana Demirspor, Berk Yıldız'ı transfer etti

ADANA (AA) - Adana Demirspor, Yeni Malatyaspor'dan sol kanat oyuncusu Berk Yıldız'ı kadrosuna kattı.

Mavi-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 26 yaşındaki Berk ile 3+1 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

Berk, geçmiş sezonlarda da Adana Demirspor'da kiralık olarak görev almıştı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Adana'da ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü
YEREL HABERLER Adana'da ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü
Adana'da tefecilik operasyonunda 2 zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER Adana'da tefecilik operasyonunda 2 zanlı tutuklandı
Adana Demirspor, yarın Giresunspor'a konuk olacak
YEREL HABERLER Adana Demirspor, yarın Giresunspor'a konuk olacak
Servis ile otomobil çarpıştı: 1´i bebek 4 yaralı
YEREL HABERLER Servis ile otomobil çarpıştı: 1´i bebek 4 yaralı
Adana'da servis aracıyla otomobil çarpıştı 1'i bebek 4 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Adana'da servis aracıyla otomobil çarpıştı 1'i bebek ...
Kamyonla çarpışıp, alev alan otomobilde sıkışarak yaralandı
YEREL HABERLER Kamyonla çarpışıp, alev alan otomobilde sıkışarak ...
Adana'da kamyonla çarpışan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı
YEREL HABERLER Adana'da kamyonla çarpışan otomobilin sürücüsü ağır ...
Adana Ticaret Borsası
YEREL HABERLER Adana Ticaret Borsası
Adana Şehir Hastanesi'nde hareket bozuklukları "beyin pili" ile tedavi ediliyor
YEREL HABERLER Adana Şehir Hastanesi'nde hareket bozuklukları "beyin ...
Adana'da 169 araç trafikten men edildi
YEREL HABERLER Adana'da 169 araç trafikten men edildi
Yüreğir'de doğal gaz altyapısı çalışmaları sürüyor
YEREL HABERLER Yüreğir'de doğal gaz altyapısı çalışmaları sürüyor
Pozantı Kongresi'nin 102. yıl dönümü kutlandı
YEREL HABERLER Pozantı Kongresi'nin 102. yıl dönümü kutlandı
İlik nakliyle yaşama tutunan Elif, donörünün hayatını kaybettiğini mektupla öğrendi
YEREL HABERLER İlik nakliyle yaşama tutunan Elif, donörünün hayatını ...
TÜRKONFED, yeşil dönüşümü 2030'a kadar tamamlamak istiyor
YEREL HABERLER TÜRKONFED, yeşil dönüşümü 2030'a kadar tamamlamak ...
1 milyon liralık altın kemerde 'şaibe' iddiası
YEREL HABERLER 1 milyon liralık altın kemerde 'şaibe' iddiası
Adanaspor Teknik Direktörü Mustafa Kaplan'ın transfer beklentisi:
YEREL HABERLER Adanaspor Teknik Direktörü Mustafa Kaplan'ın transfer ...
Hastanede bebek kaçırılmasına karşı 'çip'li takip
YEREL HABERLER Hastanede bebek kaçırılmasına karşı 'çip'li takip
Adana'da kargoya verilmiş kolilerde 48 kilo 500 gram esrar ele geçirildi
YEREL HABERLER Adana'da kargoya verilmiş kolilerde 48 kilo 500 gram ...
Adına kargoladığı kolilerden 48,5 kilo esrar çıktı, operasyonla yakalandı
YEREL HABERLER Adına kargoladığı kolilerden 48,5 kilo esrar çıktı, ...
Karaisalı Belediye Başkanı'ndan Kızıldağ Karakucak Güreşleri'ndeki şaibe iddialarına ilişkin açıklama:
YEREL HABERLER Karaisalı Belediye Başkanı'ndan Kızıldağ Karakucak ...
Adana'da kazada yaralanan motosikletli kurye hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Adana'da kazada yaralanan motosikletli kurye hayatını ...
Adana'da devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı
YEREL HABERLER Adana'da devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı
Otoyolda yarışan otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan gencin tedavisi sürüyor
YEREL HABERLER Otoyolda yarışan otomobilin çarpması sonucu ağır ...
Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nde onur ödüllerinin sahipleri belirlendi
YEREL HABERLER Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nde onur ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.