Adana Demirspor, Berk Yıldız'ı transfer etti

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ADANA (AA) - Adana Demirspor, Yeni Malatyaspor'dan sol kanat oyuncusu Berk Yıldız'ı kadrosuna kattı.

Mavi-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 26 yaşındaki Berk ile 3+1 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

Berk, geçmiş sezonlarda da Adana Demirspor'da kiralık olarak görev almıştı.

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