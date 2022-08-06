Adana'da tekerlekli sandalyesinin aküsü çalınan engelliye esnaf yardım etti

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ADANA (AA) - Adana'nın Seyhan ilçesinde tekerlekli sandalyesinin aküsü çalınan Sevgi Petek'e esnaf yardım etti.

Emek Mahallesi'nde yaşayan bedensel engelli Sevgi Petek (70) tekerlekli sandalyesinin aküsünün çalındığını fark etti.

Durumu öğrenen esnaf Zafer Camgöz, Petek'e yeni bir akü hediye etti.

Akülü tekerlekli sandalyesini hastaneye gitmek için kullandığını belirten Petek, "Hastaneye gidecektim akülü sandalyemi torunum dışarı çıkarttı. Çalışmadı, eğildim baktım ki akümü götürmüşler. Zafer kardeşten Allah bin defa razı olsun." dedi.





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