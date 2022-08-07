Adana'da bir kişi tartıştığı kardeşini bıçakladı

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ADANA (AA) - Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde bir kişi, kardeşini bıçakla yaraladı.

Alınan bilgiye göre, E.K. Sarıçam Mahallesi'ndeki evlerinde kardeşi E.K. ile tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine E.K. kardeşini karnından bıçakla yaraladı.

112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralanın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Saldırıyı gerçekleştiren E.K. polis ekiplerince gözaltına alındı.





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