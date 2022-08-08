Adana'da narenciye üreticileri Akdeniz meyve sineği zararlısına karşı uyarıldı

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ADANA (AA) - Adana Çiftçiler Birliği, ürünlerine zarar veren Akdeniz meyve sineği zararlısına karşı narenciye üreticilerini uyardı.

Birlikten yapılan açıklamaya göre, genel sekreter Sinem Özkan Başlamışlı, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile yürütülen çalışmalarda, Akdeniz meyve sineği popülasyonunda artış gözlendiğinin tespit edildiğini belirtti.

Vaktinden önce olgunlaşma ve dökülmelere neden olan Akdeniz meyve sineğinin zararlı etkilerinin azaltılması için çiftçilerin bahçelerinde tuzakla kontrol yaparak düzenli zirai müdahalede bulunmaları ve meyve atıklarını imha etmeleri gerektiği kaydedildi.​​​​​​​

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