Kozan Belediye Başkanı Özgan, mahalleleri ziyaret edip vatandaşları dinledi

ADANA (AA) - Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan, ilçedeki mahalleleri ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.
Çokak, Faydalı, Çukurköprü, Alapınar, Pekmezci, Kuyluk, Bulduklu ve Yassıçalı mahallelerinde incelemelerde bulunan Özgan'a, belediye başkan yardımcıları ve birim müdürleri eşlik etti.
Özgan, vatandaşların taleplerini dinlemek için ziyaretleri sürdürdüklerini belirterek, şunları kaydetti:
"Vatandaşlarımızın dertlerini, sıkıntılarını dinlemeye onlarla dertleşmeye devam ediyoruz. Köylü milletin efendisidir. Köylerimizi gezerek vatandaşlarımızla hasret gideriyoruz. Hafta sonları köylerimizi gezmeye devam ediyor, onlarla sorunları konuşuyoruz. Yapacağımız hizmetler ile yaptığımız hizmetleri onlara anlatıyoruz."