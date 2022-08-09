Adana'da silahla başından vurulan kadın yaralandı

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ADANA (AA) - Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, evinde başından tabancayla vurulmuş halde bulunan kadın hastaneye kaldırıldı.

Narlıca Mahallesi'ndeki müstakil evde yaşayan Elif Nur D'nin silahla yaralandığı ihbarı üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler, evdeki Elif Nur D'yi başından tabancayla vurulmuş halde yaralı buldu.

Yaralı kadın, ambulansla Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ameliyata alınan kadının durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis, Elif Nur D'yi aralarında çıkan tartışma sırasında silahla vurup kaçtığı öne sürülen dini nikahlı eşi Ahmet Ç'yi yakalamak için çalışma başlattı.

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