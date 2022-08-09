Adana'da eve yönelik silahlı saldırıya 2 tutuklama

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ADANA (AA) - Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde bir eve pompalı tüfekle ateş açtıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı.

Sarıhuğlar Mahallesi'nde Mehmet K'ye (49) ait müstakil eve pompalı tüfekle saldırıda bulunuldu. Çok sayıda saçmanın isabet ettiği evde yaralanan olmadı.

Bilgi verilmesi üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliği ekipleri, araştırma başlattı.

Ekipler, internette paylaşılan saldırı anına ilişkin görüntülerden yola çıkarak 3 şüphelinin kimliğini tespit etti.

Silahı kullandığı öne sürülen Hüseyin A. (18), yerden boş kartuşları topladığı iddia edilen Murat K. (19) ile saldırı anını cep telefonuyla kayda aldığı ileri sürülen Umut A. (20) operasyonla yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Hüseyin A. ve Murat K. tutuklandı, Umut A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay anına ilişkin Umut A'nın cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülere göre, bir kişi elindeki pompalı tüfekle eve 7 kez ateş ediyor. Bu sırada şüphelinin arkasından giden kişi de yerdeki boş kartuşları topluyor. Daha sonra şüpheliler olay yerinden kaçıyor.

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