Adana'da cipe çarpan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi

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ADANA (AA) - Adana'da cipe çarpan motosikletin sürücüsü, hastaneye götürülürken ambulansta hayatını kaybetti.

Sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 01 AKL 865 plakalı motosiklet, merkez Seyhan ilçesi Şakirpaşa Caddesi üzerinde M.D. (19) idaresindeki 01 GM 395 plakalı cipe çarptı.

Ağır yaralanan motosiklet sürücüsü, olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılırken yolda hayatını kaybetti, cip sürücüsü gözaltına alındı.

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