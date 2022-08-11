Yüreğir Halk Eğitim Merkezi'nde çocuklar sporla tanışıyor

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ADANA (AA) - Adana'da, Yüreğir Halk Eğitim Merkezi bünyesindeki ücretsiz spor kurslarından yılda 8 bin çocuk yararlanıyor.

Yüreğir Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Cemil Meşe, AA muhabirine, çocukların yetenekli oldukları spor dallarında alanında uzman antrenörlerden eğitim aldığını belirtti.

Çeşitli branşlardaki kurslara yılda 8 bin kişinin katıldığını aktaran Meşe, "Çocuklar merkezde aldıkları eğitimlerle milli sporcu olmaya kadar gidiyorlar. Yetiştirdikten sonra üniversitelere kazandırdığımız ve sonrasında öğretmen olan sporcularımız da var." dedi.

Atletizm antrenörü Tolga Özer de sporculara verilen eğitimin önemli başarılara dönüştüğünü kaydetti.



Merkezde atletizm eğitimi alan 12 yaşındaki Ebru Ertuğrul da hızlı koşması sayesinde yönlendirildiği kursun madalyalar kazanmasını sağladığını ifade ederek, milli formayı giymeyi hedeflediğini söyledi.

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