Adana'da kamyonun tıra çarptığı kazada 2 kişi yaralandı

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ADANA (AA) - Adana'da kamyonun seyir halindeki tıra arkadan çarpması sonucu her iki aracın sürücüsü yaralandı.

Bayram Acar idaresindeki 01 ALB 958 plakalı kamyon, Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu şehir hastanesi çıkışı yakınlarında aynı yönde seyreden Fehmi Soylu idaresindeki 07 APB 506 plakalı tıra arkadan çarptı.

Kazada yaralanan sürücüler ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

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