Adanaspor, Lamin Jallow'u kadrosuna kattı

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ADANA (AA) - Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Adanaspor, İtalya'nın LR Vicenza takımından forvet Lamin Jallow'u transfer etti.

Turuncu-beyazlı takımdan yapılan açıklamada, Başkan Vekili Furkan Akgün ile İstanbul'da bir araya gelen 26 yaşındaki santrafor Lamin Jallow ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Açıklamada, Gambiya A Milli Takımı'nda da forma giyen forvetin camiaya hayırlı olması dilendi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.