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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Adana Demirspor, yarın Sivasspor'u konuk edecek

AA

Adana Demirspor, yarın Sivasspor'u konuk edecek

ADANA (AA) - Adana Demirspor, Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında yarın Demir Grup Sivasspor'u ağırlayacak.

Yeni Adana Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak karşılaşmayı hakem Mert Güzenge yönetecek.

Ligin ilk haftasında deplasmanda Bitexen Giresunspor'u 3-2 mağlup eden Akdeniz ekibi, sahasında sezonun ilk maçında Sivasspor'u da yenip 2'de 2 yapmak istiyor.

Adana Demirspor'da, 23 Yaş Altı Milli Takımında bulunan Tayyip Talha Sanuç ve İsmail Çokçalış, Sivas ekibi karşısında forma giyemeyecek.

Sakatlığının ardından antrenmanlara başlayan Mario Balotelli'nin durumu ise yarın belli olacak.

Adana Demirspor, geçen sezon Sivasspor ile oynadığı ilk maçta 2-1 mağlup olmuş, ikinci maç ise 1-1 tamamlanmıştı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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