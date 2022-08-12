Adana Demirspor, Sivasspor maçı hazırlıklarını tamamladı

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ADANA (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında yarın sahasında Demir Grup Sivasspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre mavi-lacivertliler, teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde antrenman yaptı.

Isınma hareketleriyle başlayan antrenmanda, taktik çalışma gerçekleştirildi.

Antrenmana, 23 Yaş Altı Milli Takımı'nda bulunan Tayyip Talha Sanuç ve İsmail Çokçalış katılmadı.

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