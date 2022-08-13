Adana'da sulama kanalında kaybolan çocuğun cesedi bulundu

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ADANA (AA) - Adana'da, dün arkadaşlarıyla girdiği sulama kanalında kaybolan 10 yaşındaki çocuğun cansız bedenine ulaşıldı.

Yüreğir ilçesi Sümbül Caddesi'ndeki Devlet Su İşlerine (DSİ) ait sulama kanalında dün kaybolan Abdullah Buca'yı (10) arama çalışmalarına, havanın aydınlanmasıyla yeniden başlandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği ekipleri, olay yerinin yaklaşık 7 kilometre uzağında çocuğun cesedini buldu. Sudan çıkarılarak kıyıya taşınan çocuğun cenazesi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Çalışmaları takip eden Buca'nın yakınları, gözyaşı döktü.

Abdullah Buca, arkadaşlarıyla girdiği DSİ'ye ait sulama kanalında dün kaybolmuş, çocuğu bulmak için Su Altı Grup Amirliği ekiplerince başlatılan çalışmaya havanın kararması nedeniyle ara verilmişti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.