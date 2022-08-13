Spor yapmaya dikkati çekmek için tarihi Taş Köprü'de pedal çevirdiler

ADANA (AA) - Adana'da, spor yapmanın önemine dikkati çekmek için tarihi Taş Köprü'de kondisyon bisikleti sürme etkinliği düzenlendi.

Kentteki bir spor salonu tarafından "İyi yaşamak" sloganıyla tarihi Taş Köprü'de gerçekleştirilen etkinlikte çok sayıda sporcu, eğitmen Can Türkmen eşliğinde kondisyon bisikleti sürdü.

Türkmen, gazetecilere, spor salonundaki bisiklet derslerini sokaklara taşımaya karar verdiklerini söyledi.

Güzel bir etkinlik gerçekleştirdiklerini belirten Türkmen, "Biz 'İyi yaşamak' adı altında, spor salonlarındaki kültürümüzü sokaklara taşımaya karar verdik. Bizlere her yerde görebilirsiniz. Başlangıç olarak Adana'da dünyanın en eski köprülerinden tarihi Taş Köprü'yü seçtik. Bisiklet etkinliğimizle hem spor farkındalığı yaratmak hem de aylardır hazırlanan ekibimizi tüm Adana'ya tanıtmak istedik. Etkinliğe güzel bir katılım vardı. Çok güzel geri dönüşler aldık. Tüm Adana'yı spor yapmaya devam ediyoruz. Bundan sonra da etkinliklerimiz devam edecek. Açılışı burada yaptık ama her ay farklı yerlerde etkinliklerimizi sürdüreceğiz inşallah."

- "Spor sağlıktır, herkesin yapması gerekiyor"

Katılımcılardan Tuğba Kaya da etkinliğin iyi geçtiğini belirterek, "Her şey çok güzeldi. Harika bir etkinlik oldu. Müzik eşliğinde bir yıldır hareketler yaparak çalışıyoruz. Ben 2 yıldır kondisyon bisikleti sürüyorum. Bundan sonraki etkinliklere de katılmak istiyoruz. Spor sağlıktır, herkesin yapması gerekiyor." açıklamasında bulundu.

Etkinlikte yer alan Fırat Songür, aylardır çalıştıklarını anlatarak, "Sporda üstün başarısı olan Can hocanın emeğine destek vermek amacıyla buradayız. Güzel bir etkinlik geçirdik." diye konuştu.

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