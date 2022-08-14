Osmaniye'de devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı

Ege beşik gibi! Üst üste iki deprem

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OSMANİYE (AA) - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, kamyonun devirmesi sonucu yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

S.B'nin kullandığı 80 LL 896 plakalı sebze yüklü kamyon, Kadirli-Ceyhan kara yolunda sürücüsünün kontrolünden çıktı.

Yol kenarındaki araziye devrilen aracın sürücüsü yaralandı.

S.B, ihbar üzerine yönlendirilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Kadirli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kamyonun kaldırılması için çalışma başlatıldı.



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