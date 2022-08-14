Adana'da ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

Ege beşik gibi! Üst üste iki deprem

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ADANA (AA) - Adana'nın Aladağ ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın büyümeden söndürüldü.

İlçede devriye görevi yapan jandarma ekipleri, Eğder Mahallesi'ndeki ormanlık alandan duman yükseldiğini fark etti.

Orman İşletme Müdürlüğüne bilgi veren ekipler, yangının büyümemesi amacıyla alevleri botlarıyla basarak söndürmeye çalıştı.

Yangın, olay yerine gelen orman ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Jandarmanın, alevlerin yayılmaması için gösterdiği çaba cep telefonu kamerasına yansıdı.

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