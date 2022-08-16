Hakkari'de şehit olan askerin cenazesi hava yoluyla Adana'ya getirildi

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ADANA (AA) - Hakkari'nin Şemdinli ilçesindeki üs bölgesinde silah kazası sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Atakan Çakır'ın cenazesi, hava yoluyla getirildiği Adana'dan defnedilmek üzere memleketi Osmaniye'ye uğurlandı.

Hakkari'de düzenlenen törenin ardından Çakır naaşı, askeri uçakla Adana Havalimanı'na getirildi.

Buradaki karşılamaya şehidin ailesi ve yakınları, Adana Valisi Süleyman Elban ile askeri erkan ve mülki erkan katıldı.

Askeri uçaktan silah arkadaşlarının omuzlarında indirilen Çakır'ın Türk bayrağına sarılı naaşı, daha sonra araçla Osmaniye'ye uğurlandı.

Şehit Çakır, Osmaniye'de düzenlenecek cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlanacak.

Piyade Sözleşmeli Er Atakan Çakır, dün, Hakkari'nin Şemdinli ilçesindeki üs bölgesinde silah kazası sonucu şehit olmuştu.

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