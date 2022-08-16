Adana'da motosikletlilerin karıştığı kazalar KGYS kameralarında

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ADANA (AA) - Adana'da, temmuzda motosikletlilerin karıştığı 3 ayrı trafik kazası, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarınca kaydedildi.

Kentte geçen ay yaşanan kazaların görüntülerinde, bir otomobilin Turhan Cemal Beriker Bulvarı ile Fuzuli Caddesi'nin kesiştiği kavşakta motosikletliye çarpması yer alıyor.

KGYS kamerasına, Mehmet Nuri Sabuncu Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya bir motosikletlinin çarpması da yansıyor.

Bir kavşakta da motosikletlinin otomobile çarpması ve ardından sürücünün yerde sürüklenmesi kamera kayıtlarında yer alıyor.

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