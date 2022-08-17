Adana'da kundaklandığı ileri sürülen evde hasar oluştu

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ADANA (AA) - Adana'da kundaklama sonucu çıktığı ileri sürülen yangın evde hasara neden oldu.

Merkez Seyhan ilçesi Denizli Mahallesi'nde iki katlı evin birinci katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Adana Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yangını ikinci kattaki daireye ve bitişikteki evlere sıçramadan söndürdü.

Evde kimsenin olmadığını belirleyen itfaiye ekiplerinin, yangının kundaklama sonucu çıkmış olabileceğini değerlendirmesi üzerine söz konusu yere Olay Yeri İnceleme ve Kimlik Tespit Şube Müdürlüğü ekibi sevk edildi.

Ekipler olay yerinde delil toplama çalışması yaptı.

- Yangın çıkan evin kiracısı bacağından bıçaklandı

Yangın sonrası eve gelen ve hasar gören evde kiracı olarak oturan Suriye uyruklu A.B. husumetli komşularıyla yaşadığı tartışmada darbedilip bacağından bıçaklandı.

Hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilen A.B, ambulansla Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis olaya karıştığı ileri sürülen iki kişiyi ifadesini almak üzere Denizli Polis Merkezi Amirliğine götürdü.



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