Adana'da ruhsatsız mağaza mühürlendi

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ADANA (AA) - Adana'nın Kozan ilçesinde, ürünlerine indirim uygulayacağını duyurduğu için yoğunluk yaşanan halı satış mağazası, ruhsatsız olduğu gerekçesiyle mühürlendi.

Cumhuriyet Mahallesi Şıh Efendi Bulvarı'nda, açılış dolayısıyla ürünlerinde indirim uygulayacağı duyurulan halı satış mağazasına giden vatandaşlar yoğunluk oluşturdu.



Bazı vatandaşlar arasında kavga çıkması üzerine mağazaya polis ve zabıta ekipleri sevk edildi.

Kavgaya karışan kişiler, polis ekiplerince mağazadan uzaklaştırıldı.



Ruhsatsız olduğu belirlenen mağaza da zabıta ekiplerince mühürlendi.



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