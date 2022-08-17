Adana'da, Sevgi Evleri’nde kalan çocuklar sünnet ettirildi

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ADANA (AA) - Adana'da Sevgi Evleri'nde kalan çocuklar, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sünnet oldu.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Sevgi Evleri'ndeki 14 çocuk için sünnet etkinliği düzenlendi.

Çocuklara, operasyonun ardından hediye verildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Başhekim Prof. Dr. Süleyman Çetinkünar, çocukların sağlığı için ellerinden geleni yapmaya hazır olduklarını belirtti.



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