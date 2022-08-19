Adana Demirspor'da Fenerbahçe maçı hazırlıkları sürüyor

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ADANA (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında 22 Ağustos Pazartesi günü deplasmanda oynayacağı Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre mavi-lacivertliler, teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde antrenman yaptı.

Taktik çalışma gerçekleştirilen antrenman ısınma ve çift kale maçla son buldu.

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