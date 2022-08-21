Adana Demirspor, yarın Fenerbahçe'ye konuk olacak

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ADANA (AA) - Adana Demirspor, Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında yarın Fenerbahçe ile deplasmanda karşılaşacak.

Ülker Stadyumu'nda saat 21.45'te başlayacak mücadeleyi hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek.

Bitexen Giresunspor'u deplasmanda 3-2 yenerek lige 3 puanla başlayan Adana ekibi, 2. haftada sahasında ağırladığı Demir Grup Sivasspor'u da 3-0 ile geçmişti.

Adana Demirspor, rakibi Fenerbahçe'yi de mağlup ederek Spor Toto Süper Lig'de 3'te 3 yapmak istiyor.

Geçen sezon ligin ilk yarısında oynanan maçı Fenerbahçe 1-0 kazanırken, ikinci yarıda oynanan karşılaşmada ise Adana Demirspor rakibine 2-1 üstünlük sağlamıştı.

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