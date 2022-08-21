Osmaniye'de çıkan orman yangını söndürüldü

Bir acı haber de Mardin'den: 20 ölü!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de ormanlık alanda çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Çardak köyündeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Vatandaşların ihbarıyla bölgeye sevk edilen Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri, alevleri kontrol altına aldı.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.