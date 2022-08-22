Adana ve Mersin'de avukatlardan CMK ücret tarifesiyle ilgili basın açıklaması

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ADANA/MERSİN (AA) - Adana ve Mersin'de avukatlar, Ceza Muhakemesi Kanunu (CMK) gereğince yapılan görevlendirmelerdeki ücret tarifesinin iyileştirilmesi talebiyle basın açıklaması gerçekleştirdi.

Adana'da bir grup avukat, ellerinde CMK ücretlerinin arttırılmasına yönelik talepleri içeren döviz ve pankartlarla Adalet Sarayı önünde bir araya geldi.

Baro Başkanı Semih Gökayaz, burada, CMK ücret tarifesinin artırılmasıyla ilgili taleplerini anlatarak, "Türkiye Barolar Birliği tarafından hazırlanmış olan ücret tarifesi, 13 Haziran 2022'de Adalet Bakanlığına gönderilmiş olmasına rağmen yayınlanmamıştır. 5 Temmuz 2022'de Türkiye Barolar Birliği ve baro başkanları, Adalet Bakanlığı ile bir toplantı yapmış, yapılan görüşmelerde tarifelerin eylül başında yayımlanması için ortak çalışma yapılması yönünde ortak irade ortaya çıkmıştır. Fakat geldiğimiz noktada özellikle CMK ücret tarifesinin hak edilen düzeyde arttırılması konusunda bakanlık tarafından bir direnç söz konusudur." diye konuştu.

Açıklamanın ardından avukatlar bir süre oturma eylemi yaptı.

- Mersin

Baro Başkanı Gazi Özdemir ve avukatlar, Mersin Adliyesi bahçesinde bir araya geldi.

Özdemir, burada, CMK ücret tarifesinin avukatlık asgari ücret tarifesinin altında olduğunu ifade etti.

Bugün, Türkiye Barolar Birliği ile Adalet Bakanlığı arasında CMK ücret tarifesinin belirlenmesine yönelik görüşme gerçekleştirileceğini anımsatan Özdemir, "CMK hizmetleri için avukatlık asgari ücret tarifesinin dışında bir belirleme kabul edilemez. Avukatlık asgari ücret tarifesinin onda birine denk gelen CMK ücretleri, her biri en az 3 yıl süren bir davanın ücreti olarak avukatlara reva görülemez. Yapılacak değerlendirmelerde görüşlerimizin dikkate alınmasını bekliyoruz." dedi.

Avukatlar, açıklamanın ardından 1 dakikalık oturma eylemi yaptı.

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