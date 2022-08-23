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Saçlarını kaybeden 250 hasta çocuğu perukla sevindirdi

AA

Saçlarını kaybeden 250 hasta çocuğu perukla sevindirdi

ADANA (AA) - EREN BOZKURT - Ankara'da başlattığı proje kapsamında 7 yılda Türkiye genelinde çeşitli hastalıklar nedeniyle saçı dökülen ya da kesilen 250 kız çocuğuna ücretsiz peruk tasarlayan kuaför Yasin Kirazlı, sıradaki 500 kişi için meslektaşlarının da desteğini bekliyor.

Ankara'da kadın kuaförlüğü yapan 29 yaşındaki Kirazlı, tedavi sürecinde saçlarına veda eden çocuklara moral olması amacıyla 2015'te başladığı gönüllü peruk tasarımcılığını sürdürüyor.

Perukları, hayırseverlerden topladığı doğal ve işlem görmemiş saçlarla yapan Kirazlı, aileleri aracılığıyla sosyal medyadan kendisine ulaşan hasta çocukların hayaline kavuşmasını sağlıyor.

Kirazlı, şehir şehir gezerek 250 çocuğa peruklarını hediye ettiği projesi kapsamında, sırada bekleyen 500 çocuğun isteğini gerçekleştirmek için de çaba sarf ediyor.

Son olarak Adana'daki ailelere misafir olan kuaför, 2 kanser hastası kız çocuğuna peruklarını hediye etti, saçları da diledikleri gibi keserek şekillendirdi.

İşlemin ardından çocuklarını yeni saçlarıyla gören aileler, buruk sevinç yaşadı.

- "Talepte bulunan çocukları cevapsız bırakmıyorum"

Yalçın Kirazlı, AA muhabirine, kanser hastalığı nedeniyle saçını kestiren müşterisinden etkilendiği için peruk tasarlamaya başladığını ve çalışmasını hastalığı daha zor geçiren çocuklar üzerine yoğunlaştırdığını söyledi.

Çocuklara tedavi süreçlerinde moral vermeyi amaçladığını anlatan Kirazlı, "Türkiye'de saçı olmayan çocuk kalmasın diye elimden geldiği kadar çaba sarf ediyorum. Bütün şehirleri gezdim ama çocukların umudu olabilmek için yeniden kentleri dolaşıyorum." dedi.

Kirazlı, kendisine ulaşan her kız çocuğunun isteğini karşılamaya çalıştığını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Sağ olsunlar bana bağış yoluyla saç yollayanlar oluyor. Yetmediği yerde kendi bütçemle saç alıyorum, talepte bulunan çocukları cevapsız bırakmıyorum. Sırada çok çocuk olduğu için bekleme süresi 3-5 ayı bulabiliyor. Onların heveslendiğini, saçlarına hemen kavuşmak istediğini biliyorum. Ben de iş yerimde çalışıp o saçları tamamlamaya çalışıyorum. Artık izin günüm yok. Önceden haftada bir gün izin yapıyordum ama şu anda izin günlerimi şehirlerde gezerek geçiriyorum. Günübirlik gidiyorum, orada kalmadan tekrar dönüyorum. Gittiğim yer neresi olursa olsun ertesi gün sabah işime dönmek zorundayım."

Daha fazla kişinin yüzünü güldürmek için hem meslektaşlarından hem de vatandaşlardan destek beklediğini aktaran Kirazlı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hayırseverler çocuklar için ellerinden geldiği kadar yardım yapabiliyorlarsa buna karşı çıkmam çünkü yaptıkları her şey çocuklara gidiyor. Bunu sosyal medyadan takip edebiliyorlar. Elimizden geldiği kadar daha çok çocuğa ulaşmamıza vesile olurlar. Haftada bir çocuğa değil de 5 çocuğa birden gideriz. Bana Türkiye'nin her yerinden saç bağışlamak isteyen insanlar var. Bu duyarlı bir davranış benim için. Birçok kişinin maddi durumu olmadığının farkındayım. Meslektaşlarımdan ricam, bağışta bulunacak kişilerin saçlarını ücretsiz keserek bana kargoyla göndermeleri. Bana bu şekilde yardımcı olabilirler."

- Kızının saçlarını örebilecek

Peruk sayesinde kaybettiği saçına kavuşan kemik kanseri hastası 14 yaşındaki Mekke Alagöz de 2 yıldır tedavi gördüğünü belirterek, "İlk hasta olduğumda bir daha saçlarımı bulamayacağımı sandım. Yasin ağabeyden uzun saç istemiştim. Boyu tam istediğim gibi olmuş. İnşallah kendi saçlarım da gelecek." diye konuştu.

Hediyesini ilk gördüğü andan itibaren beğendiğini anlatan Alagöz, "Benim gibi hastalara kesinlikle Yasin ağabeyle ulaşmalarını tavsiye ediyorum. Çok güzel saçlar yapıyor. Kendi saçlarımı bana getirdi resmen. Çok bekledim ama beklediğime değdi." ifadesini kullandı.

Çocuğun annesi Özlem Alagöz de kızının saçındaki işlemin tamamlanmasını heyecanla beklediğini vurgulayarak, "Biz odanın dışında beklerken Yasin Bey kızımın saçını yaptı. Mekke'yi beyaz elbise içinde simsiyah saçlarla görünce kalbim titredi. 'Yasin ağabey Allah senden razı olsun.' dedim. Kızımın saçını hiç açık bırakmazdım hep örerdim. Yine kızımın saçını örebileceğim, Yasin ağabey bana o duyguyu yine tattıracak. Allah ondan razı olsun. Kızım mutlu olsun yeter." dedi.

- "Heyecanla Yasin ağabeyinin gelmesini bekliyordu"

Kirazlı'nın hayalini gerçekleştirdiği 6 yaşındaki lösemi hastası Emine Can da kaybettiği kıvırcık saçının yerine istediği düz saçını beğendiğini ifade etti.

Emine'nin annesi Şadiye Can, kızının ilk başta peruk kullanmak istemediğini belirterek, şunları kaydetti:

"Kızım çok gönüllü değildi ama biz 'Kızım sana çok yakışacak, dışarı çıktığında çok rahat edeceksin.' dedik. Sonra düz saç istediğini söyledi. Heyecanla Yasin ağabeyinin gelmesini bekliyordu. Normalde saçı kıvırcıktı, ben çok severdim. Allah'tan dileğim, sağlıklı bir şekilde yaşayıp saçının uzadığını görmek. Bu saçı da çok yakıştı, inşallah saçı da böyle çıkar."

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