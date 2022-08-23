Adana'da iş yerinin önündeki kişi, kamyonun çarpması sonucu yaralandı

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ADANA (AA) - Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde kontrolden çıkan kamyon önce ağaca, sonra iş yerine ve önündeki kişiye çarptı.

Koza Mahallesi'nde İ.M. (36) idaresindeki 01 DUP 64 plakalı kamyon, henüz belirlenemeyen nedenle sürücüsünün kontrolünden çıktı.

Kamyon, önce refüjdeki ağaca, sonra cadde üzerindeki bir iş yerine ve iş yerinin önünde oturan Hikmet N'ye (44) çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.



Bölgeye giden sağlık ekipleri Hikmet N'yi ambulansla Yüreğir Devlet Hastanesine kaldırdı.

Polis, kazada yara almayan sürücü İ.M'yi ise ifadesine başvurmak için emniyete götürdü.

Öte yandan kamyonun kontrolden çıkması bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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